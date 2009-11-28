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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 28 ноября 2009
Блэкберн
28.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Сток Сити
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Д. Битти
️️️️
М. Сидибе
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Замена
А. Файе
️️️️
Р. Шоукросс
Замена
В. Грелла
️️️️
К. Эндрюс
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
42
Эндрюс
15
Н'Зонзи
17
Данн
7
Эмертон
9
Ди Санто
21
Диуф
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
15
Диао
11
Лоуренс
19
Фуллер
11
Сидибе
42
Эндрюс
11
Грелла
11
Грелла
42
Эндрюс
21
Диуф
8
Педерсен
8
Педерсен
21
Диуф
17
Данн
33
Робертс
33
Робертс
17
Данн
17
Шоукросс
25
Файе
25
Файе
17
Шоукросс
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
11
Сидибе
44
Битти
44
Битти
11
Сидибе
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ивуд Парк
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