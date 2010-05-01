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Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 01 мая 2010
Сток Сити
01.05.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Аничебе
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Пью
️️️️
Р. Делап
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Сидибе
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Эвертон
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
3
Хиггинботэм
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
3-3-2-2
1
Ховард
25
Дистен
2
Йобо
19
Ягиелка
18
Невилл
8
Артета
3
Бэйнс
21
Осман
17
Кэхилл
28
Саа
28
Аничебе
5
Делап
3
Пью
3
Пью
5
Делап
26
Этерингтон
11
Лоуренс
11
Лоуренс
26
Этерингтон
11
Сидибе
9
Шанли
9
Шанли
11
Сидибе
28
Аничебе
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
28
Аничебе
21
Осман
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Осман
28
Саа
24
Айегбени
24
Айегбени
28
Саа
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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