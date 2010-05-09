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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 09 мая 2010
Манчестер Юнайтед
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
31'
Д. Флетчер
38'
Р. Гиггз
54'
Д. Хиггинботэм (АГ)
84'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
ГОЛ! 4:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
П. Джи Сун
️️️️
У. Руни
Травма
У. Руни
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Сидибе
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Хиггинботэм
Замена
С. Диао
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Хиггинботэм
ГОЛ! 2:0!
Р. Гиггз
Пас отдал
Д. Бербатов
ГОЛ! 1:0!
Д. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Мамаду Сидибе
АП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
0
Невилл
11
Гиггз
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-4-1-1
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
11
Сидибе
19
Фуллер
32
Руни
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
32
Руни
22
Скоулз
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Скоулз
10
Бербатов
9
Македа
9
Македа
10
Бербатов
11
Сидибе
4
Коллинс
4
Коллинс
11
Сидибе
3
Хиггинботэм
3
Пью
3
Пью
3
Хиггинботэм
4
Уайтхэд
15
Диао
15
Диао
4
Уайтхэд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
12
Бен Фостер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Стив Симонсен
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:55 (прямая)
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