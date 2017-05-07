Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грэм Дорранс - статистика

Завершил карьеру
5 мая 1987 (39), Барланарк
#18 | Полузащитник
175 см | 67 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
23
6
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Норвич Сити
4 : 0
07.05.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
3 : 3
29.04.2017
Норвич Сити
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Норвич Сити
2 : 0
21.04.2017
Брайтон
1' - 90'
19'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
1 : 3
17.04.2017
Норвич Сити
1' - 90'
28'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Астон Вилла
2 : 0
01.04.2017
Норвич Сити
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
2 : 0
18.03.2017
Барнсли
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
3 : 1
26.12.2016
Норвич Сити
1' - 25'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 2
16.12.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 65'
51'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
1 : 0
13.12.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Барнсли
2 : 1
10.12.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
5 : 0
03.12.2016
Брентфорд
1' - 90'
16'
16'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.11.2016
Норвич Сити
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 3
05.11.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Брайтон
5 : 0
29.10.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
0 : 1
22.10.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Фулхэм
2 : 2
18.10.2016
Норвич Сити
1' - 90'
17, 41'
87'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
3 : 1
15.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2016
Норвич Сити
1' - 90'
26'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ньюкасл
4 : 3
28.09.2016
Норвич Сити
1' - 90'
44'
60'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
3 : 1
24.09.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
17.09.2016
Норвич Сити
1' - 90'
66'
72'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.09.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
3 : 2
10.09.2016
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+