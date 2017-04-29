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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 29 апреля 2017
Лидс
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 3
Завершен
Норвич Сити
45+1'
К. Вуд
49'
К. Бартли
78'
П. Эрнандес
28'
С. Нейсмит
34'
Н. Оливейра
45'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Норвич Сити
90'
+3
Замена
Т. Клозе
️️️️
Д. Мерфи
89'
Красная карточка
С. Нейсмит
83'
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Оливейра
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ю. О'Кейн
82'
ГОЛ! 3:3!
П. Эрнандес
78'
77'
Желтая карточка
Г. Дорранс
Желтая карточка
Г. Берарди
77'
Замена
А. Педраса
️️️️
Л. Эйлинг
72'
Желтая карточка
П. Янссон
63'
Замена
С. Дукара
️️️️
С. Даллас
62'
ГОЛ! 2:3!
К. Бартли
49'
ГОЛ! 1:3!
К. Вуд
Пас отдал
С. Даллас
45'
+1
45'
ГОЛ! 0:3!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Хаусон
34'
ГОЛ! 0:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Мерфи
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
А. Притчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Грин
18
Янссон
12
Эйлинг
5
Бартли
15
Даллас
28
Берарди
32
О'Кейн
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
4-2-1-3
26
Радди
12
Пинту
16
Мартин
6
Беннетт
35
Дийкс
18
Дорранс
16
Хаусон
10
Притчард
23
Мерфи
14
Нейсмит
7
Оливейра
12
Эйлинг
23
Педраса
23
Педраса
12
Эйлинг
32
О'Кейн
27
Филлипс
27
Филлипс
32
О'Кейн
15
Даллас
15
Дукара
15
Дукара
15
Даллас
23
Мерфи
5
Клозе
5
Клозе
23
Мерфи
7
Оливейра
35
Джером
35
Джером
7
Оливейра
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
36
Пол Джонс
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Элланд Роад
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