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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Барнсли
Норвич Сити - Барнсли: обзор матча 18 марта 2017
Норвич Сити
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
44'
Д. Мерфи
71'
А. МакДональд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Барнсли
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Мерфи
84'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Джером
84'
78'
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Уоткинс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. МакДональд
71'
Желтая карточка
И. Пинту
62'
56'
Замена
Р. Кент
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Джером
44'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Хулахан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
4-3-1-2
23
МакГоверн
16
Мартин
6
Беннетт
12
Пинту
3
Уиттакер
14
Хулахан
6
Теттей
16
Хаусон
10
Притчард
35
Джером
23
Мерфи
4-4-2
17
Дэвис
2
Джонс
4
Робертс
5
МакДональд
17
Идом
23
Уоткинс
37
Джеймс
4
Сковен
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
10
Армстронг
23
Мерфи
18
Дорранс
18
Дорранс
23
Мерфи
35
Джером
7
Оливейра
7
Оливейра
35
Джером
14
Хулахан
14
Нейсмит
14
Нейсмит
14
Хулахан
10
Армстронг
77
Кент
77
Кент
10
Армстронг
23
Уоткинс
20
Моуатт
20
Моуатт
23
Уоткинс
Остались в запасе
Норвич Сити
Барнсли
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Норвич Сити - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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