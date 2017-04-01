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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 01 апреля 2017
Астон Вилла
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
25'
Д. Коджиа
87'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
Замена
А. Грин
️️️️
Х. Лэнсбери
87'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коджиа
87'
80'
Вторая желтая
И. Пинту
76'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Теттей
71'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Хурихейн
69'
65'
Желтая карточка
И. Пинту
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
51'
45'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Ж. Амави
️️️️
С. Хоган
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джонатан Хаусон
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
21
Хаттон
17
Честер
17
Бэйкер
14
Хурихейн
15
Йединак
23
Лэнсбери
37
Адома
26
Коджиа
25
Хоган
4-3-1-2
23
МакГоверн
3
Уиттакер
6
Беннетт
16
Мартин
12
Пинту
6
Теттей
10
Притчард
18
Дорранс
16
Хаусон
35
Джером
23
Мерфи
25
Хоган
23
Амави
23
Амави
25
Хоган
14
Хурихейн
20
Гарднер
20
Гарднер
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
19
Грин
19
Грин
23
Лэнсбери
23
Мерфи
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
23
Мерфи
18
Дорранс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
18
Дорранс
6
Теттей
7
Оливейра
7
Оливейра
6
Теттей
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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