Volodymyr Vilivald - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Volodymyr Vilivald
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Volodymyr Vilivald
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Минай (Минай)
|18.05.2024
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Заря (Луганск)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Динамо (Киев)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)