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    Volodymyr Vilivald - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Volodymyr Vilivald
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 Был в запасе Кривбасс 3:0 Минай Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Минай (Минай)
    18.05.2024 46' -90' Динамо (Киев) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.04.2024 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    13.04.2024 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    09.12.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Заря (Луганск)
    25.11.2023 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    12.11.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Динамо (Киев)
    06.11.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.10.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    08.10.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    20.08.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:3 Шахтер (Донецк)
    13.08.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 ЛНЗ (Черкасы)
    06.08.2023 Был в запасе Заря (Луганск) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    30.07.2023 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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