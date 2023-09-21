Ayman El Wafi - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ayman El Wafi
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ayman El Wafi
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|85' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Бешикташ (Стамбул)
|30.11.2023
|84' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:2
|Лугано (Лугано)
|09.11.2023
|90' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Лугано (Лугано)
|90'
|26.10.2023
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|2:3
|Лугано (Лугано)
|21.09.2023
|90' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)