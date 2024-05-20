«Вернешься только красивее»: ЦСКА вышел на матч с «Пари НН» в футболках в поддержку Торопа

Футболисты ЦСКА поддержали Владислава Торопа перед гостевой игрой 29-го тура РПЛ против «Пари НН».
- 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
- Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
- У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.
Армейцы вышли на поле в футболках с надписью: «Слава, здоровья! Мы с тобой! P.S. Вернешься только красивее 😍»
- Торопу потребуется 4 месяца на восстановление.
- Он может провести остаток карьеры в защитной маске.