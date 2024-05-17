20-летний Тороп может провести остаток карьеры в маске

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо не исключил, что вратарь команды Владислав Тороп после травмы головы будет играть в маске.

20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».

Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.

У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Маска? На данный момент вопрос об этом не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя.

Тем более, что в большинстве своем последующее ношение маски – это личное решение вратаря, основанное прежде всего на психологическом состоянии, моменте уверенности», – сказал Брейдо.