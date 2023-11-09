Введите ваш ник на сайте

Брюгге - Лугано

09.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 4 тур Брюгге - Лугано
...
Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа D
3 тур
26 октября, четверг 20:45 Лугано Брюгге
...
  • Читайте нас: 