Женская сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборе к Евро – им присудили два технических поражения

Матчи отбора женского Евро-2025 между сборными Белоруссии и Литвы не состоятся. Они были запланированы на 31 мая и 4 июня.

УЕФА пришлось отменить эти игры из-за позиции Литовской федерации футбола.

За отказ играть с белорусками женской сборной Литвы присудили два технических поражения со счетом 0:3 и оштрафовали на 5 тысяч евро.

«На нас наложили санкции, которых можно было ожидать. Главное, что для нашей команды не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы, мы сможем провести два заключительных матча. После победы в них мы сможем претендовать на второе место в группе и выход в финальную часть.

В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными проблемами, важно было еще раз обозначить позицию федерации», – сказал президент ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.