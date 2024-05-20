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    • Женская сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборе к Евро – им присудили два технических поражения

    Женская сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборе к Евро – им присудили два технических поражения

    Матчи отбора женского Евро-2025 между сборными Белоруссии и Литвы не состоятся. Они были запланированы на 31 мая и 4 июня.

    УЕФА пришлось отменить эти игры из-за позиции Литовской федерации футбола.

    За отказ играть с белорусками женской сборной Литвы присудили два технических поражения со счетом 0:3 и оштрафовали на 5 тысяч евро.

    «На нас наложили санкции, которых можно было ожидать. Главное, что для нашей команды не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы, мы сможем провести два заключительных матча. После победы в них мы сможем претендовать на второе место в группе и выход в финальную часть.

    В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными проблемами, важно было еще раз обозначить позицию федерации», – сказал президент ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.

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    Источник: сайт Литовской федерации футбола

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1716231904
    ...обозначили позицию федерации путём жестокой дефлорации...
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    Mirak92
    1716232084
    Лабас Вакарас ,лабочихи !
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    Таврида
    1716232517
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