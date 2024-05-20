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    Агент Гурцкая высказался об уходе Джикии из «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о будущем Георгия Джикии после истечения контракта со «Спартаком».

    – Амарал сказал, что Станкович не участвовал в решении по Джикии. Что вы об этом думаете?

    – Ни один новый тренер не может сразу убрать легенду, ну или как минимум одного из главных людей клуба. Если тренер так делает, сразу появляются люди, начинающего его ненавидеть.

    То есть Станкович должен был бы оставить Джикию до зимы – это фактически продление контракта на год. Джикия бы на это согласился.

    – Нет ощущения, что Джикию не продлили в том числе из-за высказываний Шпинева?

    – Не верю в это, потому что Шпинев допускает и худшие высказывания в адрес «Локомотива», и «Локомотив» не трогает его игроков. Клуб сделал предложения Миранчуку и Жемалетдинову.

    – Но это мизерные предложения.

    – Не так важно. «Локо» сделал хоть какие-то предложения, «Спартак» не сделал никакого.

    – Почему мы сравниваем поведение «Спартака» и «Локо»?

    – Если бы Джикия был бы нужен «Спартаку», клуб не обратил бы внимание ни на какие выступления.

    Скорее всего, Амарал и селекционный отдел поняли, что Джикия – уже не игрок основного состава и не может приносить пользу сидя на лавке. При этом они не хотят подставлять Станковича.

    – Шпинев сказал, что почти договорился с московским клубом по Джикии.

    – Я сильно в этом сомневаюсь. Не сомневаюсь, если это «Химки».

    – Это Подмосковье.

    – Тогда «Торпедо». Я ничего не знаю про интерес от ЦСКА и не представляю, что Джикия окажется в «Локомотиве» или «Динамо».

    – Почему? Он воспитанник «Локомотива», у «Локо» это проблемная позиция, видимо, Джикия готов упасть по зарплате.

    – Во-первых, у него возраст, во-вторых, не очень высокие скоростные данные.

    Я очень хочу, чтобы Джикия нашел себе достойный вариант. Ему нужно поймать ритм, чтобы он играл каждый матч, потому что для защитника важно иметь место в составе.

    – Ближний Восток или Турция?

    – Я этого не исключал бы. Уверен, если бы Джикия захотел поехать к Николичу в Эмираты, то Марко от такого игрока точно бы не отказался. Другой вопрос: Николич хотел бы вернуться в Европу.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    20.05.2024 23:11
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1716236648
    Агенты начинают учить работать тренеров. Ну это срамтак, всё закономерно. :))) Скоро с безнадеги, на поле выйдет играть VVM1964. :)))
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    saf05
    1716236752
    Это баба или мужик? Агент твою
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