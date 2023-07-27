Franjo Ivanović - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Franjo Ivanović
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Franjo Ivanović
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -124'
|Риека (Риека)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.08.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Риека (Риека)
|17.08.2023
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|10.08.2023
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:3
|Риека (Риека)
|03.08.2023
|1' -90'
|Риека (Риека)
|6:1
|Дукаджини (Клина)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Дукаджини (Клина)
|0:1
|Риека (Риека)