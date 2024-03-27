Josimar Alcocer - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Josimar Alcocer
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Josimar Alcocer
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|1' - 64'
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|65' - 90'
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|82'
|01.06.2024
|1' - 60'
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|61' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|1' -60'
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|27.03.2024
|1' -68'
|Аргентина
|3:1
|Коста-Рика