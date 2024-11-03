Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Баринов - статистика

Коломна
4 января 2003 (23)
#5 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Знамя Труда
24
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 2
03.11.2024
Знамя Труда
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Знамя Труда
0 : 3
27.10.2024
Динамо СПб
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Чертаново
1 : 2
21.10.2024
Знамя Труда
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Знамя Труда
0 : 1
11.10.2024
Динамо Вг
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо-2
2 : 1
06.10.2024
Знамя Труда
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Знамя Труда
0 : 4
30.09.2024
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Иркутск
1 : 0
22.09.2024
Знамя Труда
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Знамя Труда
0 : 2
15.09.2024
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Зенит-2
2 : 0
08.09.2024
Знамя Труда
30' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Знамя Труда
1 : 0
01.09.2024
Звезда
1' - 62'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Родина-М
1 : 2
26.08.2024
Знамя Труда
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Знамя Труда
0 : 0
17.08.2024
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Балтика-2
2 : 1
11.08.2024
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
2 : 2
04.08.2024
Знамя Труда
77' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Знамя Труда
1 : 0
28.07.2024
Енисей-М
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Знамя Труда
0 : 2
01.07.2024
Чертаново
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
5 : 1
25.06.2024
Знамя Труда
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Знамя Труда
1 : 2
19.06.2024
Динамо-2
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Сатурн
2 : 0
14.06.2024
Знамя Труда
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
07.06.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Спартак-2
3 : 1
01.06.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Знамя Труда
0 : 3
26.05.2024
Зенит-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Звезда
2 : 1
18.05.2024
Знамя Труда
1' - 39'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Знамя Труда
4 : 2
12.05.2024
Родина-М
1' - 76'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.05.2024
Знамя Труда
1' - 70'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Знамя Труда
1 : 1
28.04.2024
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Знамя Труда
2 : 1
21.04.2024
Тверь
1' - 90'
27'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Енисей-М
0 : 2
13.04.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Знамя Труда
0 : 5
06.04.2024
Торпедо Вл
1' - 57'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
1
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
6
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+