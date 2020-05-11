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Дмитрий Сычев
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
19:47
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2
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
19
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
7
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
33
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
10
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
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Дмитрий Сычев - статьи
Нападающий
Имя
Дмитрий
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Сычев
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Омск
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
26 октября 1983 (39 лет)
Рост
176
Вес
71
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11.05.2020 11:48
Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни
Большой русский футболист говорит про познание и счастье.
13.10.2019 12:51
15 лет худшему матчу в истории сборной. Это было больно
Всего три участника той игры продолжают карьеры.
26
03.10.2017 00:30
Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы
ФК «Казанка» выглядит как отдельный проект, хотя полностью связан с «Локо». А еще там играет Сычев.
7
15.11.2016 10:00
30 лучших голов в истории сборной России. 10-1
Суперудар Радимова по воротам Бразилии, экстра-класс от Сычева, очередное чудо Аршавина и многое другое – в финальной десятке суперголов сборной России.
3
03.09.2016 21:45
Бердыев помогает тренировать «Ростов». Широков забил в ЛФЛ. Дайджест событий дня
Де Росси получил дисквалификацию. Роналдиньо снова связан с «Барселоной». Сычев анонсировал изменения в карьере. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
22.08.2016 22:15
Стадион «Зенита» будут строить за счет школ и больниц. Кариоку вызвали в сборную Бразилии. Дайджест событий дня
Паршивлюк и Яковлев вернулись в главную команду «Спартака». «Локомотив» не договорился с Бердыевым. Сербы обслужат матч «Ростова» и «Аякса». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
20
24.06.2016 16:30
Трапп, Сычев и другие «ложные звезды»
Издание France Football составило список игроков, которые представлялись звездами, а на деле остались посредственными игроками. «Бомбардир» анализирует некоторые неожиданные имена и рассказывает об этих футболистах.
6
04.05.2016 21:15
«Лестер» нацелился на Ярмоленко. «Бавария» интересуется Чорлукой. Дайджест событий дня
Сычев может уехать в Малайзию. Дембеле грозит дисквалификация на десять матчей. Лука Тони завершает игровую карьеру. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
16.04.2016 20:25
5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»
До ноября 96-го история встреч этих команд особого интереса не представляла, однако в том году победитель игры получил путевку на золотой матч против «Алании». «Бомбардир» вспоминает еще несколько ярких встреч «Спартака» и «Зенита» за последние 20 лет.
8
01.04.2016 21:30
Бразилия может остаться без тренера, а Сычев – без футбола. Грустный дайджест
Маурисио хочет получить российское гражданство. «ПСЖ» пытается сохранить Ибрагимовича. «Спартак» не стал подписывать Доку. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
09.12.2015 00:33
Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня
«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. ЦСКА покинул еврокубки. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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