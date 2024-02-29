Лучшие бомбардиры в истории «Локомотива» – в топ-10 есть один из братьев Миранчуков, а лидирует автор золотого гола в ворота ЦСКА

В честь одного из игроков в Индонезии назвали бренд, производящий шампунь и зубную пасту.

После зимней паузы возобновляется розыгрыш РПЛ. Первый в новом году тур российского чемпионата порадует нас московским дерби: «Динамо» на своем стадионе сыграет с «Локомотивом». Обе команды в этом сезоне борются за медали. И те, и другие сохраняют вполне реальные шансы даже на золото. Динамовцы соскучились по большим победам – их последнее на данный момент чемпионство случилось в 1976 году. «Локо» в ХХI веке трижды финишировал на первом месте в РПЛ. Все самые главные успехи этого клуба случились в его новейшей истории. Неудивительно, что и в списке лучших бомбардиров в истории «Локомотива» много игроков, еще недавно выходивших на поле в красно-зеленой футболке. Есть там и один действующий футболист «Локо». Вы наверняка уже догадались, о ком речь. Вашему вниманию – рейтинг самых забивных «железнодорожников». Поехали!

10. Евгений Харлачев. Голы за «Локомотив»: 45

Один из лидеров «Локо» середины и конца 90-х годов. В те времена команда под управлением Юрия Семина регулярно выигрывала Кубки России, а в чемпионате финишировала в группе лидеров – на втором или третьем месте. Харлачев дебютировал за «Локомотив» в 1994-м, провел в московском клубе 8 лет. Выступая в полузащите, довольно много забивал. Лучшим для него стал сезон 1998/99 – 11 голов в 26 матчах чемпионата. Один из самых ярких эпизодов в карьере хавбека случился в 1995 году. Тогда футболист забил победный гол в гостевом матче с мюнхенской «Баварией» в 1/32 финала Кубка УЕФА. Харлачев поразил ворота Оливера Кана. Эта победа стала первой для «Локомотива» в еврокубках. Правда, в ответной встрече немецкая команда разгромила соперника 5:0 и вышла в следующий раунд.

9. Антон Миранчук. Голы за «Локомотив»: 47

Тот самый единственный действующий игрок команды в топ-10 рейтинга. Антон и его брат-близнец Алексей попали в систему «Локомотива» еще в 2011-м, до этого они обучались футбольному мастерству в «Спартаке». За основной состав «Локо» Антон дебютировал в 2013-м. Долгое время оставался резервистом. Один сезон провел в аренде – выступал за эстонскую «Левадию». Вернувшись в Москву, получил место в основе. С тех пор провел за «Локо» семь сезонов. Самым результативным для него стал сезон 2018/19, когда хавбек забил 11 голов в 25 матчах РПЛ. Кстати, брату Антона не хватило всего двух голов для того, чтобы попасть в топ-10 нашего рейтинга. Алексей Миранчук, ныне игрок «Аталанты», провел за «Локо» 227 матчей и забил 43 мяча.

8. Заза Джанашия. Голы за «Локомотив»: 49

Болельщики со стажем наверняка помнят голы грузинского форварда, а еще – его фирменное празднование. Забивая, коренастый нападающий выполнял серию эффектных кульбитов. Джанашия впервые сыграл за «Локо» в 1996-м. Он никогда не был выдающимся бомбардиром. В своих лучших сезонах забивал по восемь голов за чемпионат. Любителям футбола Заза запомнился как настырный, техничный, скоростной игрок, всегда нацеленный на ворота соперника. Один из своих самых ярких голов Джанашия забил «Лацио» в полуфинале Кубка Кубков 1999 года. Команды сыграли вничью в Москве – 1:1. Ответный матч завершился со счетом 0:0. В финал вышел итальянский клуб за счет гола на чужом поле и выиграл титул.

7. Александр Калашников. Голы за «Локомотив»: 50

Выступал за «Локо» с 1984 по 1988 год. В те времена команда играла во втором по силе дивизионе советского футбола. Показывал высокую результативность, забивая по 13-14 голов за сезон. Вышел вместе с клубом в Высшую лигу, вскоре после этого покинул коллектив.

6. Алексей Косолапов. Голы за «Локомотив»: 51

Воспитывался в школе московского «Спартака». Его первым тренером стал прославленный полузащитник Игорь Нетто. Закрепиться в основном составе команды Косолапов не сумел. Немного поиграл за тюменский «Динамо-Газовик», а потом вернулся в Москву и стал одним из лидеров «Локомотива». Выиграл со столичным клубом два Кубка России и серебро чемпионата в 1995 году.

5. Виктор Ворошилов. Голы за «Локомотив»: 66

С успехом выступал за «Крылья Советов». Проявив себя как яркий голеадор, в 1956 году получил приглашение из Москвы. В «Локомотиве» стал забивать даже чаще, чем в Куйбышеве. В 1961 году 35-летний форвард забил в чемпионате СССР 20 голов, показав свою лучшую результативность. Журналист Лев Филатов рассказывал о Ворошилове: «Он умел всего себя вложить в завершающий удар. Не будучи силачом, Ворошилов так резко замахивался, так наклонялся в ту сторону, куда должен был полететь мяч, так помогал себе взмахом рук, что выстрел получался сокрушительным, за снарядом уследить было невозможно, и лишь запоздалое движение вратаря указывало, где пробоина».

4. Валентин Бубукин. Голы за «Локомотив»: 70

Легендарный советский нападающий, один из основных игроков сборной СССР, выигравшей в 1960-м чемпионат Европы. В конце 50-х годов Бубукин отправился вместе с «Локомотивом» в Индонезию и поучаствовал в нескольких товарищеских матчах. Одна встреча чуть не завершилась трагически. Бубукин угодил тяжелым мокрым от дождя мячом в голову местному игроку. Тот рухнул на газон. Индонезийца увезли в больницу, врачи диагностировали у него клиническую смерть. К счастью, футболиста спасли, и он выжил. После этого инцидента в Индонезии распространился слух об уникальном советском нападающем с «железной ногой» и пушечным ударом. Впоследствии в стране даже появились товары под брендом «Бубукин» – зубная паста, крем для бритья и шампунь.

3. Дмитрий Сычев. Голы за «Локомотив»: 92

Один из лучших российских футболистов 2000-х годов. Сычев перешел в «Локомотив» в начале 2004 года. До этого в его карьере был блестящий старт в «Спартаке», поездка на ЧМ-2002, где юный Сычев стал лучшим игроком российской сборной, скандальное уход из красно-белой команды и недолгая командировка в «Марсель». Именно в «Локо» форвард наконец нашел себя и на долгое время стал главным бомбардиром команды. В первом же сезоне Сычев забил в РПЛ 15 голов и стал вместе с командой чемпионом России. В «Локомотиве» форвард образовал ударную связку с капитаном команды Дмитрием Лоськовым. Выступая за столичный клуб, Сычев четырежды попадал в число 33 лучших игроков чемпионата России и выиграл множество других индивидуальных наград.

2. Виктор Соколов. Голы за «Локомотив»: 92

Практически всю свою игровую карьеру Соколов провел в «Локомотиве». Был самым мастеровитым и опасным нападающим «Локо» с середины 50-х до начала 60-х годов. Наибольших успехов добился в сборной СССР. Сохраняет неофициальное звание лучшего бомбардира национальной команды в товарищеских матчах. Поражал ворота сборных Индии, Индонезии, Ливана, Китая, Бирмы, Исландии, Канады, Японии. Всего в этих встречах забил более 90 голов.

1. Дмитрий Лоськов. Голы за «Локомотив»: 128

Единственный игрок «Локомотива», забивший более ста голов в составе команды. Лоськов по праву считается лучшим игроком в истории клуба. Дебютировал за «Локо» в 2007 году, выступал за команду на протяжении одиннадцати сезонов. Лоськов был хорош во всем – мастерски исполнял стандарты, раздавал блестящие дальние передачи. Он проявлял себя и как бомбардир, и как распасовщик. Его статистика уникальна. Всего за клубную карьеру он забил 161 мяч и сделал 169 голевых передач. Пожалуй, самый главный его гол случился в «Золотом матче» 2002 года. Тогда «Локо» обыграл ЦСКА 1:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России.