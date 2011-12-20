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    Тунджай Шанли - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тунджай
    Фамилия Шанли
    Состав Основной
    Родной город Сакарья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1982 (41 год)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2012 1' -76' Челси (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    72'
    11.02.2012 58' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    04.02.2012 73' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    01.02.2012 81' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2012 90' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    14.01.2012 88' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Болтон (Болтон)
    04.01.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Болтон (Болтон)
    31.12.2011 77' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.12.2011 77' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.12.2011 72' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Болтон (Болтон)
    17.12.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.12.2011 1' -71' Болтон (Болтон) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.12.2011 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    26.11.2011 71' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    19.11.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2011 85' -90' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    15.10.2011 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:3 Болтон (Болтон)
    02.10.2011 72' -90' Болтон (Болтон) 1:5 Челси (Лондон)
    24.09.2011 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    17.09.2011 1' -45' Болтон (Болтон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    10.09.2011 74' -90' Болтон (Болтон) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.08.2011 58' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Болтон (Болтон)
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