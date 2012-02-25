Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тунджай Шанли - статистика

Завершил карьеру
16 января 1982 (44), Сакарья
#9 | Нападающий
182 см | 75 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3 : 0
25.02.2012
Болтон
1' - 76'
72'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 2
11.02.2012
Уиган Атлетик
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0 : 0
01.02.2012
Арсенал
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3 : 1
21.01.2012
Ливерпуль
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.01.2012
Болтон
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
04.01.2012
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Болтон
0 : 2
26.12.2011
Ньюкасл
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1 : 2
20.12.2011
Болтон
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 0
17.12.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1 : 2
10.12.2011
Астон Вилла
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 0
03.12.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
26.11.2011
Эвертон
71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2 : 1
19.11.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5 : 0
06.11.2011
Сток Сити
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0 : 2
22.10.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
15.10.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1 : 5
02.10.2011
Челси
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3 : 0
24.09.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Болтон
1 : 2
17.09.2011
Норвич Сити
1' - 45'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Болтон
0 : 5
10.09.2011
Манчестер Юнайтед
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
27.08.2011
Болтон
58' - 90'
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
1
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
7
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
5
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+