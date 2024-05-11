Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Guillaume Hubert - статистика

Завершил карьеру
#28 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РВДМ Брюссель
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
0 : 0
06.04.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
17.03.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
РВДМ Брюссель
0 : 3
09.03.2024
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Кортрейк
3 : 2
03.03.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
3 : 1
17.02.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
РВДМ Брюссель
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
РВДМ Брюссель
2 : 2
03.02.2024
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Вестерло
3 : 0
26.12.2023
РВДМ Брюссель
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
РВДМ Брюссель
1 : 6
22.12.2023
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
РВДМ Брюссель
3 : 0
16.12.2023
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Гент
4 : 0
09.12.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
РВДМ Брюссель
0 : 0
02.12.2023
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Андерлехт
2 : 1
26.11.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
04.11.2023
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
2 : 1
06.10.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
01.10.2023
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
2 : 3
28.09.2023
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Антверпен
0 : 0
23.09.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РВДМ Брюссель
2 : 1
16.09.2023
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Стандард
1 : 1
02.09.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Брюгге
7 : 1
20.08.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
05.08.2023
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Главные новости
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
1
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
2
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
2
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+