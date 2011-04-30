Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рикардо Кларк - статистика

Завершил карьеру
10 февраля 1983 (43)
#13 | Полузащитник
178 см | 72 кг
США
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
1' - 21'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1 : 0
16.04.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
1' - 61'
58'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 0
05.03.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1 : 0
21.01.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
27.11.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.09.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 1
22.09.2010
Айнтрахт
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.09.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
11.09.2010
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.08.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
1
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
7
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
4
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+