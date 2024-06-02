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Свен Ньюпорт - статистика

Завершил карьеру
13 апреля 1993 (33)
#16 | Защитник
191 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
23
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Экселсиор
4 : 1
02.06.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
5 : 2
28.05.2024
Экселсиор
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Экселсиор
7 : 1
25.05.2024
АДО Ден Хааг
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
АДО Ден Хааг
1 : 2
22.05.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
4 : 0
19.05.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
4 : 0
12.05.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Экселсиор
0 : 3
06.05.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Аякс
2 : 2
24.04.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Экселсиор
4 : 0
12.04.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Зволле
2 : 1
06.04.2024
Экселсиор
1' - 46'
16'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Экселсиор
0 : 2
02.04.2024
ПСВ
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
30.03.2024
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 1
16.03.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
10.03.2024
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
5 : 2
03.03.2024
Экселсиор
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
25.02.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Экселсиор
1 : 1
16.12.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Твенте
4 : 2
08.12.2023
Экселсиор
1' - 90'
13'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.12.2023
Экселсиор
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
2 : 4
25.11.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 2
12.11.2023
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
1 : 1
04.11.2023
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 1
29.10.2023
Экселсиор
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
2 : 4
22.10.2023
Зволле
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
2 : 1
01.10.2023
Спарта
1' - 32'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
0 : 3
23.09.2023
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 0
17.09.2023
Алмере Сити
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Хераклес
3 : 1
02.09.2023
Экселсиор
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Экселсиор
2 : 2
26.08.2023
Фортуна
55' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
2 : 2
19.08.2023
Аякс
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
3 : 4
13.08.2023
Экселсиор
90' - 90'
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