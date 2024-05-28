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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Экселсиор
НАК Бреда - Экселсиор: обзор матча 28 мая 2024
НАК Бреда
28.05.2024, вторник, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
5 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Экселсиор
39'
Д. Яношек (П)
42'
Я. Ван ден Берг
74'
М. Косцельник
78'
E. Már Ómarsson
90+4'
E. Már Ómarsson
25'
L. Duijvestijn
45+6'
Т. Пэррот (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол НАК Бреда - Экселсиор
ГОЛ! 5:2!
E. Már Ómarsson
Пас отдал
М. Гарбетт
90'
+4
82'
Замена
С. Ньюпорт
️️️️
Т. Пэррот
ГОЛ! 4:2!
E. Már Ómarsson
Пас отдал
Я. Ван ден Берг
78'
ГОЛ! 3:2!
М. Косцельник
74'
73'
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Дриух
72'
Вторая желтая
А. Загре
Замена
M. Royo
️️️️
Б. Кемпер
68'
Замена
E. Már Ómarsson
️️️️
Р. Куйперс
67'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Ф. Йенсен
67'
Желтая карточка
C. Staring
52'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Б. Лукассен
46'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Пэррот
ГОЛ! 2:1!
Я. Ван ден Берг
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Яношек
39'
38'
Красная карточка
L. Duijvestijn
25'
ГОЛ! 0:1!
L. Duijvestijn
Пас отдал
Л. Лабру
Желтая карточка
Б. Лукассен
17'
15'
Желтая карточка
А. Загре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
15
Куко Мартина
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
12
Бой Кемпер
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
НАК Бреда
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
1-3-1-4
15
Мартина
2
Лукассен
39
Яношек
9
Йенсен
17
Куйперс
12
Кемпер
9
Хауген
5
Ван ден Берг
6
4-1-2-3
1
ван Гассел
2
Бенита
2
Хореманс
4
92
Загре
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
19
Пэррот
41
7
Лабру
12
Кемпер
21
21
12
Кемпер
2
Лукассен
3
Косцельник
3
Косцельник
2
Лукассен
9
Йенсен
28
Гарбетт
28
Гарбетт
9
Йенсен
17
Куйперс
28
28
17
Куйперс
19
Пэррот
16
Ньюпорт
16
Ньюпорт
19
Пэррот
24
Дриух
14
Сандра
14
Сандра
24
Дриух
Остались в запасе
НАК Бреда
Экселсиор
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
20
Паскаль Куйпер
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
21
Джаки Донкор
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
21
Джаки Донкор
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча НАК Бреда - Экселсиор
2
2
1
Всего ударов по воротам
34
9
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
5
Офсайды
3
0
Количество передач
478
308
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
22
5
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АДО Ден Хааг
- : -
06.12.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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НАК Бреда
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