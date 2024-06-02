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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - НАК Бреда
Экселсиор - НАК Бреда: обзор матча 02 июня 2024
Экселсиор
02.06.2024, воскресенье, 19:00
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
4 : 1
Первый матч – 2 : 5
Завершен
НАК Бреда
20'
Т. Пэррот
35'
Т. Пэррот (П)
42'
Б. Кемпер (АГ)
50'
Т. Пэррот
58'
C. Staring
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Экселсиор - НАК Бреда
90'
+2
Замена
V. Wernersson
️️️️
Д. Яношек
Замена
M. van Duinen
️️️️
Л. Лабру
86'
Замена
Д. Донкор
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
86'
85'
Желтая карточка
C. Staring
70'
Замена
M. Royo
️️️️
Б. Кемпер
70'
Замена
E. Már Ómarsson
️️️️
С. Хауген
63'
Желтая карточка
М. Гарбетт
58'
ГОЛ! 4:1!
C. Staring
ГОЛ! 4:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
Д. Санчес-Фернандес
50'
46'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Р. Куйперс
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Кемпер
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Пэррот
35'
35'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Ф. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
Л. Лабру
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
НАК Бреда
15
Куко Мартина
(К)
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
НАК Бреда
21
Manel Royo
ЦЗ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
3-1-3-3
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
2
Бенита
24
Гаудмейн
6
Бас
14
Сандра
24
Дриух
7
Лабру
19
Пэррот
30
Санчес-Фернандес
1-3-1-4
15
Мартина
2
Лукассен
9
Йенсен
39
Яношек
17
Куйперс
6
9
Хауген
12
Кемпер
5
Ван ден Берг
30
Санчес-Фернандес
21
Донкор
21
Донкор
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
29
29
7
Лабру
12
Кемпер
21
21
12
Кемпер
9
Хауген
28
28
9
Хауген
9
Йенсен
28
Гарбетт
28
Гарбетт
9
Йенсен
17
Куйперс
3
Косцельник
3
Косцельник
17
Куйперс
39
Яношек
21
21
39
Яношек
Остались в запасе
Экселсиор
НАК Бреда
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Экселсиор - НАК Бреда
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
603
273
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АДО Ден Хааг
- : -
06.12.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Ваудестейн
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