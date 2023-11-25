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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фейеноорд
Экселсиор - Фейеноорд: обзор матча 25 ноября 2023
Экселсиор
25.11.2023, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
2 : 4
Завершен
Фейеноорд
16'
Т. Пэррот
72'
Л. Лабру
6'
С. Хименес
61'
С. Хименес
66'
К. Тимбер
82'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Фейеноорд
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
А. Загре
84'
84'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
84'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
И. Пайшао
82'
ГОЛ! 2:4!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
78'
Желтая карточка
И. Пайшао
ГОЛ! 2:3!
Л. Лабру
Пас отдал
Т. Пэррот
72'
66'
ГОЛ! 1:3!
К. Тимбер
Пас отдал
К. Стенгс
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Хименес
Пас отдал
Я. Минте
59'
Замена
Я. Минте
️️️️
Л. Иванушец
Замена
Р. Эль-Яакуби
️️️️
К. Фитц-Джим
58'
Желтая карточка
К. Фитц-Джим
56'
52'
Замена
Т. Белен
️️️️
Б. Ньивкоп
ГОЛ! 1:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
Л. Лабру
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Гассел
92
Загре
4
16
Ньюпорт
2
Хореманс
21
Фитц-Джим
6
Бас
14
Сандра
24
Дриух
19
Пэррот
7
Лабру
3-3-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
2
Ньивкоп
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
14
Пайшао
29
Хименес
21
Фитц-Джим
32
Эль-Яакуби
32
Эль-Яакуби
21
Фитц-Джим
92
Загре
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
92
Загре
2
Ньивкоп
3
Белен
3
Белен
2
Ньивкоп
14
Пайшао
6
Зерруки
6
Зерруки
14
Пайшао
17
Иванушец
11
Минте
11
Минте
17
Иванушец
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Экселсиор
Фейеноорд
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Экселсиор - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ваудестейн
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