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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Экселсиор
Херенвен - Экселсиор: обзор матча 23 сентября 2023
Херенвен
23.09.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
0 : 3
Завершен
Экселсиор
21'
К. Дриух
45+2'
Н. Аграфиотис
88'
Т. Пэррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Экселсиор
88'
ГОЛ! 0:3!
Т. Пэррот
Пас отдал
К. Фитц-Джим
84'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
С. Сандра
Желтая карточка
П. Валемарк
81'
81'
Желтая карточка
А. Загре
Замена
А. Тахири
️️️️
Л. Броуверс
79'
73'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
73'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Н. Аграфиотис
68'
Желтая карточка
С. Хореманс
62'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Дриух
Замена
Х. Али
️️️️
Д. Халл
62'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Ч. Наннели
62'
Замена
П. Бохневич
️️️️
S. van Beek
62'
Желтая карточка
М. Келерт
56'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
Й. Николаеску
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Н. Аграфиотис
Пас отдал
К. Дриух
Желтая карточка
S. van Beek
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Дриух
Пас отдал
С. Сандра
Желтая карточка
Д. Халл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
2-1-2-3-2
44
Нопперт
6
ван Оттеле
12
Халл
20
Броуверс
19
Хайе
10
Ольссон
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
22
98
Николаеску
3-2-3-2
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
4
92
Загре
24
Дриух
14
Сандра
30
Санчес-Фернандес
25
Аграфиотис
6
Бас
22
4
Бохневич
4
Бохневич
22
12
Халл
15
Али
15
Али
12
Халл
20
Броуверс
8
Тахири
8
Тахири
20
Броуверс
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
7
Наннели
10
Валемарк
10
Валемарк
7
Наннели
14
Сандра
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
14
Сандра
30
Санчес-Фернандес
10
10
30
Санчес-Фернандес
25
Аграфиотис
19
Пэррот
19
Пэррот
25
Аграфиотис
24
Дриух
7
Лабру
7
Лабру
24
Дриух
Остались в запасе
Херенвен
Экселсиор
13
Mickey van der Hart
ВР
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Херенвен - Экселсиор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
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