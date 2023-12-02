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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Экселсиор
РКС Ваалвейк - Экселсиор: обзор матча 02 декабря 2023
РКС Ваалвейк
02.12.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
2 : 2
Завершен
Экселсиор
21'
Я. Укили
60'
Я. Укили
74'
Д. ван ден Бейс (АГ)
80'
Ю. Бас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Экселсиор
80'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Бас
Замена
Х. Гаари
️️️️
К. Локеса
79'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Ф. Стеванович
79'
77'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
С. Ньюпорт
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. ван ден Бейс
69'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
С. Сандра
69'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Л. Лабру
ГОЛ! 2:0!
Я. Укили
60'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Клеонис
57'
ГОЛ! 1:0!
Я. Укили
Пас отдал
Ю. Леливелд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
80
Ремерато
5
Локеса
5
Укили
10
Стеванович
10
Клеонис
29
Крамер
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
92
Загре
24
Дриух
14
Сандра
6
Бас
19
Пэррот
7
Лабру
5
Локеса
3
Гаари
3
Гаари
5
Локеса
10
Клеонис
11
Баккали
11
Баккали
10
Клеонис
10
Стеванович
33
Нимейер
33
Нимейер
10
Стеванович
16
Ньюпорт
10
Науйокс
10
Науйокс
16
Ньюпорт
14
Сандра
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
14
Сандра
7
Лабру
10
10
7
Лабру
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Экселсиор
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча РКС Ваалвейк - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
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