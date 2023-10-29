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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Экселсиор
Волендам - Экселсиор: обзор матча 29 октября 2023
Волендам
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
3 : 1
Завершен
Экселсиор
53'
Б. Бенамар
57'
Р. Мюрен
71'
M. de Haan
33'
К. Дриух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Экселсиор
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Хореманс
Желтая карточка
Б. Улд-Чих
76'
72'
Замена
М. Бенита
️️️️
С. Ньюпорт
72'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Л. Лабру
72'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
С. Сандра
ГОЛ! 3:1!
M. de Haan
71'
70'
Желтая карточка
Т. Пэррот
67'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Н. Аграфиотис
Замена
А. Дуири
️️️️
О. Буур
60'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мюрен
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бенамар
Пас отдал
Д. Флинт
53'
Замена
D. Johnson
️️️️
Г. Куоль
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Дриух
Пас отдал
Р. Эль-Яакуби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бакхаус
5
Бенамар
3
Флинт
4
Мирани
27
Кокс
2
Буур
6
Твигт
8
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
92
Загре
24
Дриух
14
Сандра
6
Бас
7
Лабру
25
Аграфиотис
2
Буур
16
Дуири
16
Дуири
2
Буур
36
Куоль
79
79
36
Куоль
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
16
Ньюпорт
2
Бенита
2
Бенита
16
Ньюпорт
14
Сандра
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
14
Сандра
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
25
Аграфиотис
19
Пэррот
19
Пэррот
25
Аграфиотис
Остались в запасе
Волендам
Экселсиор
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Волендам - Экселсиор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Kras Stadion, Volendam
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24 октября
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