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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Экселсиор
Твенте - Экселсиор: обзор матча 08 декабря 2023
Твенте
08.12.2023, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
4 : 2
Завершен
Экселсиор
45+1'
М. Угальде
59'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
80'
Р. ван Вольфсвинкел
85'
Y. Taha
9'
Т. Пэррот
13'
С. Ньюпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Экселсиор
89'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Ю. Бас
88'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Н. Науйокс
88'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
К. Дриух
ГОЛ! 4:2!
Y. Taha
Пас отдал
Д. Бренет
85'
ГОЛ! 3:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Угальде
80'
Желтая карточка
Р. Преппер
77'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Г. Смал
71'
Желтая карточка
Г. Смал
67'
61'
Замена
М. Бенита
️️️️
Т. Пэррот
59'
Желтая карточка
С. Ньюпорт
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. ван Вольфсвинкел
59'
58'
Желтая карточка
С. Хореманс
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Ротс
46'
Замена
М. Влап
️️️️
А. Ван Хоренбек
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Угальде
Пас отдал
Д. Ротс
45'
+1
35'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
Л. Лабру
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Сампстед
29'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. Киоло
29'
26'
Желтая карточка
К. Дриух
25'
Красная карточка
А. Загре
24'
Желтая карточка
Н. Науйокс
13'
ГОЛ! 0:2!
С. Ньюпорт
Пас отдал
Л. Лабру
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
Р. Эль-Яакуби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
3-3-2-2
1
Уннершталь
5
Смал
3
Преппер
2
Сампстед
6
Киоло
23
Садилек
44
Регер
14
Стейн
11
Ротс
9
Угальде
5
Ван Хоренбек
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
92
Загре
24
Дриух
10
Науйокс
6
Бас
19
Пэррот
7
Лабру
2
Сампстед
30
Бренет
30
Бренет
2
Сампстед
6
Киоло
10
10
6
Киоло
5
Ван Хоренбек
14
Влап
14
Влап
5
Ван Хоренбек
5
Смал
37
Унювар
37
Унювар
5
Смал
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
7
Лабру
3
Смайлерс
3
Смайлерс
7
Лабру
19
Пэррот
2
Бенита
2
Бенита
19
Пэррот
10
Науйокс
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
10
Науйокс
24
Дриух
10
10
24
Дриух
6
Бас
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
6
Бас
Остались в запасе
Твенте
Экселсиор
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Твенте - Экселсиор
2
1
4
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
0
5
Количество передач
375
88
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
43
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.47
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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