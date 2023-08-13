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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Экселсиор
НЕК - Экселсиор: обзор матча 13 августа 2023
НЕК
13.08.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
3 : 4
Завершен
Экселсиор
36'
Ю. Бас
44'
С. Хансен
60'
К. Огава
12'
Н. Аграфиотис
53'
C. Widell
90+10'
O. Uddenäs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Экселсиор
90'
+10
ГОЛ! 3:3!
O. Uddenäs
90'
+9
Желтая карточка
Ю. Бас
90'
+4
Замена
O. Uddenäs
️️️️
К. Дриух
90'
Замена
С. Ньюпорт
️️️️
С. Сеймор
Замена
Б. Перейра
️️️️
Э. Тавсан
85'
84'
Желтая карточка
С. Сеймор
Желтая карточка
П. Маркеш
83'
Замена
П. Маркеш
️️️️
К. Огава
65'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
М. Худемакерс
64'
61'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Л. Лабру
ГОЛ! 3:2!
К. Огава
Пас отдал
Л. Шоне
60'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
С. Хансен
54'
53'
ГОЛ! 2:2!
C. Widell
Пас отдал
Л. Лабру
ГОЛ! 2:1!
С. Хансен
Пас отдал
М. Маттссон
44'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бас
Пас отдал
Б. ван Рой
36'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Аграфиотис
Пас отдал
К. Дриух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Коки Огава
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
20
Леннард Хартджес
ОП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Силлессен
15
Бас
24
Вердонк
17
Нуйтинк
28
ван Рой
4
Худемакерс
20
Шоне
8
Маттссон
7
Ларсен
22
Хансен
9
Огава
3-3-2-2
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
34
Сеймор
4
2
Хореманс
20
Хартджес
92
Загре
24
Дриух
6
Бас
7
Лабру
25
Аграфиотис
Тавсан
18
Перейра
18
Перейра
Тавсан
22
Хансен
7
Тавсан
7
Тавсан
22
Хансен
9
Огава
43
Маркеш
43
Маркеш
9
Огава
4
Худемакерс
10
Гонсалес
10
Гонсалес
4
Худемакерс
34
Сеймор
16
Ньюпорт
16
Ньюпорт
34
Сеймор
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
24
Дриух
10
10
24
Дриух
Остались в запасе
НЕК
Экселсиор
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча НЕК - Экселсиор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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