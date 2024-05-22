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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Экселсиор
АДО Ден Хааг - Экселсиор: обзор матча 22 мая 2024
АДО Ден Хааг
22.05.2024, среда, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
1 : 2
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Экселсиор
71'
Х. Верман
16'
К. Дриух
23'
L. Duijvestijn
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АДО Ден Хааг - Экселсиор
86'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
Л. Лабру
Желтая карточка
S. Esajas
72'
ГОЛ! 1:2!
Х. Верман
71'
Замена
S. Esajas
️️️️
Л. Виген
63'
60'
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Дриух
39'
Желтая карточка
Л. Лабру
23'
ГОЛ! 0:2!
L. Duijvestijn
Пас отдал
К. Дриух
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Дриух
Пас отдал
Т. Пэррот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Ник Марсман
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АДО Ден Хааг
28
Tim Coremans
ВР
1
Килиан Никиема
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
14
Сиссе Сандра
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
2-2
22
Марсман
13
Виген
25
Влак
9
Верман
7
ван Мегем
4-1-2-3
1
ван Гассел
2
Бенита
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
92
Загре
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
19
Пэррот
41
7
Лабру
13
Виген
28
28
13
Виген
7
Лабру
10
Науйокс
10
Науйокс
7
Лабру
24
Дриух
14
Сандра
14
Сандра
24
Дриух
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Экселсиор
28
Tim Coremans
ВР
1
Килиан Никиема
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
20
Паскаль Куйпер
ВР
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
1
Килиан Никиема
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча АДО Ден Хааг - Экселсиор
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
8
Офсайды
0
1
Количество передач
312
404
Сейвы
1
7
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АДО Ден Хааг
- : -
06.12.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Cars Jeans Stadion, Den Haag
Новости команд
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АДО Ден Хааг
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
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6 ноября
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20 ноября
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