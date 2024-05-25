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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АДО Ден Хааг
Экселсиор - АДО Ден Хааг: обзор матча 25 мая 2024
Экселсиор
25.05.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
7 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
3'
Т. Пэррот
27'
Т. Пэррот
31'
Т. Пэррот (П)
40'
К. Дриух
55'
Ю. Бас (П)
71'
К. Гаудмейн
72'
Л. Лабру
45+2'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Экселсиор - АДО Ден Хааг
82'
Красная карточка
Б. ван Хинтум
Замена
Д. Донкор
️️️️
L. Duijvestijn
78'
ГОЛ! 7:1!
Л. Лабру
Пас отдал
С. Сандра
72'
ГОЛ! 6:1!
К. Гаудмейн
Пас отдал
А. Загре
71'
Замена
C. Widell
️️️️
Р. Эль-Яакуби
65'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Ю. Бас
55'
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Дриух
46'
45'
+2
ГОЛ! 4:1!
Х. Верман
Пас отдал
Н. Марсман
ГОЛ! 4:0!
К. Дриух
Пас отдал
К. Гаудмейн
40'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Пэррот
31'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
Л. Лабру
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
К. Гаудмейн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АДО Ден Хааг
22
Ник Марсман
ВР
25
Яри Влак
ЦП
28
Silvinho Esajas
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Килиан Никиема
ВР
28
Tim Coremans
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
15
Amir Absalem
ЦФ
4-1-2-3
1
ван Гассел
92
Загре
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
2
Бенита
24
Гаудмейн
6
Бас
24
Дриух
7
Лабру
41
19
Пэррот
1-3
22
Марсман
25
Влак
9
Верман
7
ван Мегем
28
32
Эль-Яакуби
4
4
32
Эль-Яакуби
24
Дриух
14
Сандра
14
Сандра
24
Дриух
41
21
Донкор
21
Донкор
41
Остались в запасе
Экселсиор
АДО Ден Хааг
20
Паскаль Куйпер
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Килиан Никиема
ВР
28
Tim Coremans
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
15
Amir Absalem
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Килиан Никиема
ВР
28
Tim Coremans
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
15
Amir Absalem
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Экселсиор - АДО Ден Хааг
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
5
14
Офсайды
2
2
Количество передач
453
364
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АДО Ден Хааг
- : -
06.12.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Ваудестейн
Новости команд
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АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
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20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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6 ноября
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21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
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