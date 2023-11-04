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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АЗ Алкмаар
Экселсиор - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 ноября 2023
Экселсиор
04.11.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
90+1'
С. Сандра
72'
М. Лахдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - АЗ Алкмаар
Замена
М. Бенита
️️️️
К. Дриух
90'
+10
ГОЛ! 1:1!
С. Сандра
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
87'
Замена
И. Садик
️️️️
М. Лахдо
87'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Фитц-Джим
85'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Т. Пэррот
78'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Л. Лабру
78'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
А. Загре
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Лахдо
Пас отдал
С. Мейнанс
Желтая карточка
Ю. Бас
71'
68'
Желтая карточка
Р. Базур
65'
Замена
А. Пенетра
️️️️
Б. Мартинс-Инди
65'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Д. де Вит
65'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
25'
Желтая карточка
Д. де Вит
Желтая карточка
Л. Лабру
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Гассел
92
Загре
4
16
Ньюпорт
2
Хореманс
21
Фитц-Джим
6
Бас
14
Сандра
24
Дриух
19
Пэррот
7
Лабру
2-4-1-3
13
Райан
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
21
Мейнанс
20
де Вит
8
Класи
23
Базур
9
ван Бредероде
3
Вольфе
21
Одгор
14
Павлидис
92
Загре
3
Смайлерс
3
Смайлерс
92
Загре
24
Дриух
2
Бенита
2
Бенита
24
Дриух
21
Фитц-Джим
10
Науйокс
10
Науйокс
21
Фитц-Джим
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
19
Пэррот
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
19
Пэррот
4
Мартинс-Инди
5
Пенетра
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
20
де Вит
26
Дантас
26
Дантас
20
де Вит
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
Лахдо
11
Садик
11
Садик
Лахдо
Остались в запасе
Экселсиор
АЗ Алкмаар
18
Норберт Алблас
ВР
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Экселсиор - АЗ Алкмаар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Laurens Gerrets, Netherlands
Стадион:
Ваудестейн
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