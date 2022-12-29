Герасимос Бакадимас - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Герасимос
|Фамилия
|Бакадимас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Герасимос
|Фамилия
|Бакадимас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|29.12.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)