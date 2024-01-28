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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС
Олимпиакос - ПАС: обзор матча 28 января 2024
Олимпиакос
28.01.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
ПАС
65'
Ф. Наварро
90+3'
С. Йоветич
75'
П. Конде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Г. Масурас
90'
+3
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Наварро
90'
82'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Ринстра
82'
Замена
М. Цаусис
️️️️
Я. Киакос
79'
Желтая карточка
З. Карахалиос
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Конде
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
С. Хецце
73'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Мартинш
73'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
Г. Масурас
65'
63'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
К. Росеро
63'
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
Замена
Шикинью
️️️️
А. Орта
61'
54'
Желтая карточка
К. Росеро
18'
Желтая карточка
Д. Ринстра
10'
Желтая карточка
К. Сория
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Андре Орта
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
(К)
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
22
Шикинью
АП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
29
Iason Kyrkos
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
28
Joseph Efford
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
17
Куини
5
Ндой
6
Орта
32
Хецце
7
Масурас
7
Фортунис
10
Мартинш
9
Наварро
4-2-1-1-2
31
Атанасиу
30
Сория
45
Бакадимас
5
Эррамуспе
77
Киакос
6
Карахалиос
8
Лиасос
23
Ринстра
8
Цимас
7
Росеро
91
Балан
6
Орта
22
Шикинью
22
Шикинью
6
Орта
32
Хецце
12
Карвалью
12
Карвалью
32
Хецце
10
Мартинш
11
Поденсе
11
Поденсе
10
Мартинш
9
Наварро
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Наварро
77
Киакос
14
Цаусис
14
Цаусис
77
Киакос
7
Росеро
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
7
Росеро
23
Ринстра
28
28
23
Ринстра
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
29
Iason Kyrkos
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
29
Iason Kyrkos
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Олимпиакос - ПАС
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
6
Офсайды
1
2
Количество передач
643
304
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Perrakis, Greece
Стадион:
Георгиос Караискакис
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