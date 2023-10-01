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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Олимпиакос
ПАС - Олимпиакос: обзор матча 01 октября 2023
ПАС
01.10.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
17'
Д. Поденсе
23'
Д. Поденсе
90+1'
Родиней
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Олимпиакос
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Родиней
84'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
П. Бьель
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
75'
66'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Д. Поденсе
66'
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Эль-Кааби
Замена
M. Begala
️️️️
А. Лиасос
62'
Замена
J. Efford
️️️️
К. Росеро
61'
49'
Желтая карточка
Д. Поросо
46'
Замена
Д. Поросо
️️️️
Н. Фрейре
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фортунис
Желтая карточка
И. Бильбао
45'
+2
40'
Желтая карточка
С. Александропулос
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
П. Бьель
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ф. Ортега
Желтая карточка
А. Лиасос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
2
Мади Камара
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
46
Matúš Begala
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-1-2-2
55
Клейман
14
Цаусис
6
Пантелакис
45
Бакадимас
30
Сория
8
Лиасос
24
Бильбао
8
Цимас
14
Памлидис
91
Балан
7
Росеро
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
23
Фрейре
3
Ортега
5
Ндой
2
Камара
14
Александропулос
16
Бьель
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
8
Лиасос
46
46
8
Лиасос
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
7
Росеро
28
28
7
Росеро
23
Фрейре
12
Поросо
12
Поросо
23
Фрейре
11
Поденсе
12
Карвалью
12
Карвалью
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
7
Масурас
7
Масурас
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Фортунис
16
Бьель
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
16
Бьель
Остались в запасе
ПАС
Олимпиакос
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ПАС - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
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2 : 3
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