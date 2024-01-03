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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС
Панатинаикос - ПАС: обзор матча 03 января 2024
Панатинаикос
03.01.2024, среда, 22:00
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
25'
Ф. Иоаннидис
48'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАС
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Ф. Иоаннидис
86'
Замена
Зека
️️️️
Т. Вилена
80'
70'
Замена
J. Leo
️️️️
Д. Ринстра
69'
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
69'
Замена
Х. Гарро
️️️️
К. Росеро
Желтая карточка
Б. Вербич
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Хино
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Д. Мансини
62'
Замена
Б. Вербич
️️️️
А. Канталапьерда
62'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Бернард
61'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вилена
Пас отдал
Ф. Младенович
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Бернард
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
(К)
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
(К)
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Зека
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
82
Николаос Лолис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
27
Хуан Гарро
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
3-1-2-3-1
91
Бриноли
37
Младенович
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
21
Перес
52
Вилена
11
Бернард
10
Канталапьерда
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-1-2-1-2
55
Клейман
30
Сория
45
Бакадимас
14
14
Цаусис
6
Карахалиос
13
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
91
Балан
7
Росеро
52
Вилена
6
Зека
6
Зека
52
Вилена
7
Мансини
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
7
Мансини
11
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бернард
10
Канталапьерда
7
Вербич
7
Вербич
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Росеро
27
Гарро
27
Гарро
7
Росеро
23
Ринстра
12
12
23
Ринстра
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
82
Николаос Лолис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
82
Николаос Лолис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панатинаикос - ПАС
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
12
Офсайды
3
2
Количество передач
767
265
Сейвы
3
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
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