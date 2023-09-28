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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - ПАС
Пансерраикос - ПАС: обзор матча 28 сентября 2023
Пансерраикос
28.09.2023, четверг, 17:30
Греция. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Завершен
ПАС
9'
К. Пилеас (П)
32'
П. Стайкос
11'
Э. Пантелакис
62'
М. Цаусис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - ПАС
Желтая карточка
M. Sofianos
90'
+8
90'
+6
Красная карточка
З. Карахалиос
Желтая карточка
A. Maskanakis
90'
+4
90'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Ф. Хино
89'
Желтая карточка
Ф. Хино
Замена
К. Тимианис
️️️️
И. Уедраого
87'
87'
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Делигианнидис
86'
78'
Желтая карточка
А. Лолис
Желтая карточка
И. Уедраого
73'
Замена
A. Maskanakis
️️️️
К. Пилеас
71'
Замена
M. Sofianos
️️️️
С. Мургос
71'
Пенальти не реализован!
К. Пилеас
70'
66'
Замена
А. Лолис
️️️️
Х. Гарро
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Цаусис
Пас отдал
Х. Гарро
Желтая карточка
С. Мургос
54'
Замена
М. Морейра
️️️️
З. Хацистравос
54'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Пантелакис
ГОЛ! 2:1!
П. Стайкос
Пас отдал
Т. Авлонитис
32'
11'
ГОЛ! 1:1!
Э. Пантелакис
Пас отдал
М. Цаусис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Пилеас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
27
Хуан Гарро
ПВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
10
Матиас Томас
АП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чован
31
Бергстрем
5
Авлонитис
64
Делигианнидис
17
Пилеас
22
Уедраого
3
26
Стайкос
11
Мургос
18
Хацистравос
14
4-1-1-3-1
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
27
Гарро
99
Конде
17
Пилеас
17
17
17
Пилеас
18
Хацистравос
6
Морейра
6
Морейра
18
Хацистравос
64
Делигианнидис
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
64
Делигианнидис
22
Уедраого
8
Тимианис
8
Тимианис
22
Уедраого
11
Мургос
21
21
11
Мургос
13
Хино
8
Лиасос
8
Лиасос
13
Хино
27
Гарро
11
Лолис
11
Лолис
27
Гарро
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
Остались в запасе
Пансерраикос
ПАС
10
Матиас Томас
АП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
10
Матиас Томас
АП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Пансерраикос - ПАС
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
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