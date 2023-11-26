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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - АЕК
ПАС - АЕК: обзор матча 26 ноября 2023
ПАС
26.11.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
7'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - АЕК
Желтая карточка
Э. Пантелакис
90'
+6
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
90'
+6
Желтая карточка
Д. Ринстра
86'
Замена
П. Конде
️️️️
К. Росеро
85'
83'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
А. Калленс
81'
Желтая карточка
А. Калленс
75'
Замена
Р. Писарро
️️️️
П. Манталос
75'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
О. Пинеда
75'
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Цубер
75'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Замена
Х. Гарро
️️️️
К. Балан
67'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
О. Пинеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
82
Николаос Лолис
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-1-2-2-2
55
Клейман
14
Цаусис
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
6
Карахалиос
24
23
Ринстра
8
Цимас
14
Памлидис
7
Росеро
91
Балан
4-4-2
23
Станкович
19
Сидибе
18
Калленс
5
Мохаммади
21
Вида
17
Элиассон
4
Шиманьски
20
Манталос
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
91
Балан
27
Гарро
27
Гарро
91
Балан
7
Росеро
99
Конде
99
Конде
7
Росеро
18
Калленс
24
Митоглу
24
Митоглу
18
Калленс
25
Пинеда
6
Галанопулос
6
Галанопулос
25
Пинеда
20
Манталос
7
Писарро
7
Писарро
20
Манталос
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
7
Цубер
9
Понсе
9
Понсе
7
Цубер
Остались в запасе
ПАС
АЕК
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча ПАС - АЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
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