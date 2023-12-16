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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - ПАС
Кифисиас - ПАС: обзор матча 16 декабря 2023
Кифисиас
16.12.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 14 тур
4 : 2
Завершен
ПАС
6'
О. Ожегович
11'
М. Крисиума
34'
Л. Ландре
90+2'
О. Ожегович
10'
К. Росеро
23'
Э. Пантелакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - ПАС
ГОЛ! 4:2!
О. Ожегович
90'
+2
Замена
А. Ботиа
️️️️
Д. Ипалибо
83'
77'
Вторая желтая
Х. Гарро
73'
Желтая карточка
М. Цаусис
Замена
N. Andereggen
️️️️
Тьеви
66'
64'
Замена
П. Конде
️️️️
J. Leo
47'
Желтая карточка
Х. Гарро
Замена
М. Гобельич
️️️️
А. Паррас
46'
46'
Замена
Х. Гарро
️️️️
Д. Ринстра
41'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
40'
Желтая карточка
З. Карахалиос
ГОЛ! 3:2!
Л. Ландре
Пас отдал
Тьеви
34'
Желтая карточка
А. Паррас
28'
Желтая карточка
М. Крисиума
25'
23'
ГОЛ! 2:2!
Э. Пантелакис
Пас отдал
М. Цаусис
ГОЛ! 2:1!
М. Крисиума
11'
10'
ГОЛ! 1:1!
К. Росеро
Пас отдал
Г. Памлидис
ГОЛ! 1:0!
О. Ожегович
Пас отдал
М. Крисиума
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
18
Александрос Паррас
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
6
Antonis Papasavvas
(К)
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
23
Тьеви
ПВ
16
Матеус Крисиума
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
27
Хуан Гарро
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
4-1-2-2-2
18
Паррас
4
Ландре
2
21
Масурас
18
Ипалибо
6
60
23
Тьеви
16
Крисиума
15
9
Ожегович
4-1-2-1-2
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
13
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
7
Росеро
12
23
Тьеви
33
33
23
Тьеви
18
Ипалибо
4
Ботиа
4
Ботиа
18
Ипалибо
18
Паррас
77
Гобельич
77
Гобельич
18
Паррас
23
Ринстра
27
Гарро
27
Гарро
23
Ринстра
12
99
Конде
99
Конде
12
Остались в запасе
Кифисиас
ПАС
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Кифисиас - ПАС
2
1
4
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
7
Офсайды
0
1
Количество передач
198
225
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Efstathios Gortsilas, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Новости команд
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Кифисиас
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
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2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
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2023.10.20 23:16
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2021.03.21 00:50
6
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