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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панатинаикос
ПАС - Панатинаикос: обзор матча 03 сентября 2023
ПАС
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
74'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Панатинаикос
Желтая карточка
Ф. Хино
89'
Замена
К. Балан
️️️️
Г. Памлидис
89'
Желтая карточка
К. Сория
86'
81'
Желтая карточка
Бернард
Замена
Х. Гарро
️️️️
Д. Ринстра
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
Пас отдал
Д. Мансини
73'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Э. Палмер-Браун
73'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
72'
Желтая карточка
Ф. Младенович
55'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Ф. Джуричич
38'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
38'
Замена
Бернард
️️️️
А. Канталапьерда
Желтая карточка
М. Цаусис
29'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Клейман
14
Цаусис
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
23
Ринстра
8
Цимас
14
Памлидис
99
Конде
4-1-1-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
14
Палмер-Браун
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
31
Джуричич
7
Вербич
7
Иоаннидис
23
Ринстра
27
Гарро
27
Гарро
23
Ринстра
14
Памлидис
91
Балан
91
Балан
14
Памлидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
14
Палмер-Браун
52
Вилена
52
Вилена
14
Палмер-Браун
Канталапьерда
11
Бернард
11
Бернард
Канталапьерда
31
Джуричич
7
Мансини
7
Мансини
31
Джуричич
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАС
Панатинаикос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча ПАС - Панатинаикос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
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