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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Пансерраикос
ПАС - Пансерраикос: обзор матча 20 января 2024
ПАС
20.01.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Пансерраикос
11'
Х. Бетанкор
16'
Х. Бетанкор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Пансерраикос
90'
Замена
S. Petavrakis
️️️️
А. Варда
90'
Замена
С. Мургос
️️️️
М. Томас
Желтая карточка
Г. Памлидис
88'
Замена
J. Efford
️️️️
К. Росеро
81'
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
61'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
З. Карахалиос
60'
Замена
Я. Киакос
️️️️
М. Цаусис
60'
52'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
46'
Желтая карточка
П. Делигианнидис
Желтая карточка
Ф. Хино
34'
16'
ГОЛ! 0:2!
Х. Бетанкор
Пас отдал
М. Томас
14'
Желтая карточка
А. Варда
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бетанкор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
10
Матиас Томас
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
28
Joseph Efford
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Пансерраикос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-1-1-1-3
55
Клейман
14
Цаусис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
14
Памлидис
99
Конде
12
7
Росеро
3-2-2-1-2
1
Чован
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
15
Диамантис
27
Данкерлуи
6
Морейра
26
Стайкос
7
Варда
10
Томас
8
Тимианис
7
Бетанкор
14
Цаусис
77
Киакос
77
Киакос
14
Цаусис
6
Карахалиос
23
Ринстра
23
Ринстра
6
Карахалиос
7
Росеро
28
28
7
Росеро
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
7
Варда
3
3
7
Варда
10
Томас
11
Мургос
11
Мургос
10
Томас
Остались в запасе
ПАС
Пансерраикос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча ПАС - Пансерраикос
3
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
388
421
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
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