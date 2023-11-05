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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Волос
ПАС - Волос: обзор матча 05 ноября 2023
ПАС
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Волос
50'
Я. Киакос
73'
М. Комба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Волос
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
86'
Замена
J. Leo
️️️️
К. Росеро
86'
84'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Делетич
Замена
Ф. Хино
️️️️
Я. Киакос
79'
Замена
Х. Гарро
️️️️
Д. Ринстра
78'
Желтая карточка
А. Лиасос
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Комба
Пас отдал
A. Luna
Желтая карточка
Э. Пантелакис
71'
68'
Замена
М. Комба
️️️️
А. Труй
Замена
А. Лиасос
️️️️
Г. Памлидис
68'
67'
Замена
Т. Махерас
️️️️
К. Корнетт
52'
Желтая карточка
А. Калогеропулос
Желтая карточка
Я. Киакос
51'
ГОЛ! 1:0!
Я. Киакос
Пас отдал
К. Сория
50'
38'
Желтая карточка
М. Делетич
Желтая карточка
П. Конде
38'
Желтая карточка
К. Сория
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
77
Яннис Киакос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Максимилиано Комба
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
3-3-1-1-2
55
Клейман
14
Цаусис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
77
Киакос
6
Карахалиос
30
Сория
23
Ринстра
14
Памлидис
99
Конде
7
Росеро
2-5-2-2
32
Тахатос
4
Калогеропулос
6
Цоканис
22
Труй
35
Главчич
18
Бертольо
80
92
Корнетт
7
Делетич
11
Гарсия
21
23
Ринстра
27
Гарро
27
Гарро
23
Ринстра
14
Памлидис
8
Лиасос
8
Лиасос
14
Памлидис
77
Киакос
13
Хино
13
Хино
77
Киакос
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
7
Росеро
12
12
7
Росеро
7
Делетич
17
Энгин
17
Энгин
7
Делетич
22
Труй
8
Комба
8
Комба
22
Труй
92
Корнетт
53
Махерас
53
Махерас
92
Корнетт
Остались в запасе
ПАС
Волос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ПАС - Волос
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
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