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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС
Атромитос - ПАС: обзор матча 03 декабря 2023
Атромитос
03.12.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
64'
Г. Робай
87'
Р. Эррамуспе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАС
Желтая карточка
Н. Вергос
90'
+3
90'
+1
Замена
Ф. Хино
️️️️
Д. Ринстра
Замена
D. Jubitana
️️️️
Г. Робай
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Эррамуспе
Желтая карточка
Л. Де Бок
84'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
80'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
73'
71'
Замена
J. Leo
️️️️
К. Балан
69'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Кюн
68'
Желтая карточка
А. Камара
66'
ГОЛ! 1:0!
Г. Робай
64'
41'
Желтая карточка
К. Росеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
28
Де Бок
2
Асеведо
33
Цавеллас
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
25
Кунде
20
Камара
9
Вергос
9
Робай
4-1-1-2-2
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
23
Ринстра
14
Памлидис
8
Цимас
7
Росеро
91
Балан
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
9
Робай
11
11
9
Робай
30
Кюн
55
Диркс
55
Диркс
30
Кюн
23
Ринстра
13
Хино
13
Хино
23
Ринстра
91
Балан
12
12
91
Балан
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Новости команд
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2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
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2023.10.29 23:52
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
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