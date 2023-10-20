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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАС
ПАС Ламия - ПАС: обзор матча 20 октября 2023
ПАС Ламия
20.10.2023, пятница, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
8'
Р. Мартинес
37'
S. Longo
18'
Р. Эррамуспе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ПАС
Желтая карточка
А. Кошелев
90'
+1
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
К. Нуньес
79'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Р. Мартинес
79'
75'
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
74'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Замена
В. Сливка
️️️️
Карлитос
70'
67'
Замена
Х. Гарро
️️️️
Д. Ринстра
Замена
З. Тошич
️️️️
П. Амарал
56'
Замена
M. Acuña
️️️️
S. Longo
55'
ГОЛ! 2:1!
S. Longo
Пас отдал
Карлитос
37'
Желтая карточка
Сидклей
33'
32'
Желтая карточка
Ф. Хино
31'
Желтая карточка
К. Сория
18'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
21
Omar Santana
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
S. Longo
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
82
Николаос Лолис
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
3-2-2-2-1
55
Кошелев
14
Пападопулос
2
Симон
5
24
Амарал
17
Сидклей
21
10
Карлитос
11
Мартинес
11
Нуньес
9
4-1-2-2-1
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
23
Ринстра
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
99
Конде
11
Мартинес
66
Дзагоев
66
Дзагоев
11
Мартинес
11
Нуньес
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Нуньес
10
Карлитос
14
Сливка
14
Сливка
10
Карлитос
24
Амарал
18
Тошич
18
Тошич
24
Амарал
9
77
77
9
23
Ринстра
27
Гарро
27
Гарро
23
Ринстра
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАС
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
82
Николаос Лолис
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
82
Николаос Лолис
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - ПАС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
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