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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Астерас
ПАС - Астерас: обзор матча 07 января 2024
ПАС
07.01.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
32'
Г. Памлидис
36'
J. Leo
10'
Х. Мирителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Астерас
Желтая карточка
М. Цаусис
90'
+2
Замена
Я. Киакос
️️️️
К. Росеро
90'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
П. Конде
76'
Замена
К. Балан
️️️️
J. Leo
76'
74'
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Регис
74'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Д. Хухумис
63'
Замена
И. Диарра
️️️️
Сито
ГОЛ! 2:1!
J. Leo
Пас отдал
К. Сория
36'
ГОЛ! 1:1!
Г. Памлидис
32'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мирителло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-1-1-1-3
55
Клейман
14
Цаусис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
14
Памлидис
99
Конде
7
Росеро
12
4-3-2-1
1
Пападопулос
22
Гарсия
19
Кастаньо
87
Жуканович
3
Хухумис
8
Мунафо
16
Госс
77
20
Регис
40
Сито
9
Мирителло
7
Росеро
77
Киакос
77
Киакос
7
Росеро
99
Конде
23
Ринстра
23
Ринстра
99
Конде
12
91
Балан
91
Балан
12
3
Хухумис
24
Альварес
24
Альварес
3
Хухумис
40
Сито
5
Диарра
5
Диарра
40
Сито
20
Регис
14
Манцис
14
Манцис
20
Регис
Остались в запасе
ПАС
Астерас
31
Василиос Атанасиу
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАС - Астерас
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
17
Офсайды
1
2
Количество передач
231
519
Сейвы
2
3
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
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