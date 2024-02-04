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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАС Ламия
ПАС - ПАС Ламия: обзор матча 04 февраля 2024
ПАС
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 4
Завершен
ПАС Ламия
41'
П. Конде
20'
Карлитос
22'
П. Амарал
62'
С. Цилулис
81'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ПАС Ламия
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
90'
+2
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
82'
82'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Р. Мартинес
81'
ГОЛ! 1:4!
С. Цилулис
Пас отдал
З. Тошич
76'
Замена
Сидклей
️️️️
В. Сливка
Замена
Д. Ринстра
️️️️
З. Карахалиос
66'
Замена
М. Каан Демир
️️️️
К. Росеро
66'
63'
Замена
З. Тошич
️️️️
Карлитос
62'
ГОЛ! 1:3!
С. Цилулис
61'
Пенальти не реализован!
Карлитос
51'
Желтая карточка
Карлитос
Замена
J. Leo
️️️️
К. Сория
46'
45'
Желтая карточка
В. Сливка
ГОЛ! 1:2!
П. Конде
41'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
32'
27'
Желтая карточка
К. Станко
22'
ГОЛ! 0:2!
П. Амарал
Пас отдал
Карлитос
20'
ГОЛ! 0:1!
Карлитос
Пас отдал
П. Амарал
Желтая карточка
З. Карахалиос
12'
12'
Пенальти не реализован!
Карлитос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
10
Карлитос
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
ПАС Ламия
17
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Атанасиу
77
Киакос
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
2
Осеи-Туту
14
Памлидис
99
Конде
7
Росеро
4-1-2-3
55
Кошелев
14
Пападопулос
5
2
Симон
24
Амарал
27
Станко
10
Карлитос
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
6
Карахалиос
23
Ринстра
23
Ринстра
6
Карахалиос
7
Росеро
70
Демир
70
Демир
7
Росеро
30
Сория
12
12
30
Сория
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
14
Сливка
17
Сидклей
17
Сидклей
14
Сливка
10
Карлитос
18
Тошич
18
Тошич
10
Карлитос
11
Мартинес
45
45
11
Мартинес
Остались в запасе
ПАС
ПАС Ламия
64
Василиос Сулис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча ПАС - ПАС Ламия
3
3
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
407
306
Сейвы
6
7
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Vasilios Fotias, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
Новости команд
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