Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лука Антонелли
Статистика
Лука Антонелли - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1987 (39), Монца
#13 | Защитник
184 см | 79 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
10
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 0
15.04.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 2
07.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2 : 1
03.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1 : 0
30.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
17.02.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 3
28.01.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 1
29.12.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 4
22.12.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 2
25.11.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 1
11.11.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 1
26.08.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
2 : 0
19.08.2018
Кальяри
1' - 73'
28'
Главные новости
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
2
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+