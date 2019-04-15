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Лука Антонелли - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1987 (39), Монца
#13 | Защитник
184 см | 79 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
10
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 0
15.04.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 2
07.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2 : 1
03.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1 : 0
30.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
17.02.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 3
28.01.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 1
29.12.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 4
22.12.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 2
25.11.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 1
11.11.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 1
26.08.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
2 : 0
19.08.2018
Кальяри
1' - 73'
28'
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