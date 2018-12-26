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    Лука Антонелли - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Антонелли
    Состав Без клуба
    Родной город Монца
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2019 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    07.04.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    03.04.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Наполи (Неаполь)
    30.03.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    17.02.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    07.02.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    02.02.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    28.01.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Дженоа (Генуя)
    29.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    26.12.2018 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 Сампдория (Генуя)
    16.12.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    01.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    25.11.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    11.11.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2018 1' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.10.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    32'
    02.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    26.08.2018 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.08.2018 1' -73' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    28'
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