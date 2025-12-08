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Ари
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Ари - новости
Завершил карьеру
11 декабря 1985 (40), Форталеза
#39 | Нападающий
180 см | 85 кг
Россия | Бразилия
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Публикации
Стало известно, почему Погба не перешел в «Торпедо»
9 июля
5
Ари сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
25 июня
4
Фото
«Торпедо» объявило решение по Ари
28 мая
2
Ари назвал лучшего форварда в истории «Краснодара» – это не Кордоба
2 мая
8
Ари: «В России все любят водку – это факт»
1 мая
18
40-летний Ари хочет закончить карьеру матчем за сборную России
1 мая
2
Ари спрогнозировал чемпиона РПЛ-2025/26: «Оцениваю шансы на 98%»
1 мая
2
Ари сообщил, что его мечта связана с Путиным
14 марта
1
Ари выразил восхищение Путиным
23 февраля
8
Видео
Ари оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
15 февраля
1
Кариока может вернуться в Россию
1 февраля
1
Ари дал прогноз, сколько еще будет продолжаться карьера Дзюбы
3 января
2
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
2025.12.08 23:54
2
Ари желает видеть в «Торпедо» связку Мбаппе – Винисиус – Ямаль
2025.11.14 22:44
Экс-нападающий сборной России остался без клуба: «Не знаю, что будет дальше»
2025.11.13 17:17
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
2025.11.05 14:14
11
Ари – о бывшем партнере по «Спартаку»: «Реально пил много, но не терял форму»
2025.11.05 01:11
31
Карпин в «Спартаке» забрал у Ари половину месячной зарплаты, но позднее вернул деньги
2025.11.04 21:58
3
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
2025.10.21 17:05
15
Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»
2025.10.08 12:50
3
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
2025.10.08 12:25
2
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
2025.10.08 11:06
5
Ари: «Сперцян – черный русский!»
2025.10.06 19:59
5
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
2025.09.23 20:44
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России
2025.09.20 22:53
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
2025.09.18 12:18
Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России
2025.09.17 20:32
1
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
2025.09.12 21:05
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Ари запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
2025.09.12 11:27
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Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
2025.09.11 23:47
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